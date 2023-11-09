Пропавший в Башкирии Тимур мечтал стать программистом. Почему близкие не верят, что он покончил с собой?

09:10, 09 ноя 2023

Трагическая история 17-летнего Тимура из деревни Юлдашево Белокатайского района Башкирии до сих пор вызывает множество вопросов. Молодой человек пропал в мае, а его тело нашли лишь в ноябре в лесу недалеко от родной деревни. На первый взгляд казалось, что Тимур покончил с собой. Однако близкие юноши уверены - он не мог добровольно уйти из жизни.

Судьба не баловала Тимура с самого детства. Его родители развелись, когда мальчик был совсем маленьким. Отец и мать начали новую жизнь, обзавелись другими семьями и вскоре уехали из Юлдашево, бросив сына на попечение бабушек. Тимур рос между двух огней - бабушки не могли поделить внука. Однако, несмотря на семейные неурядицы, подросток вырос жизнерадостным и целеустремленным юношей.

По словам бабушки Заурии, в последний раз она видела Тимура в день его исчезновения. Он собирался ехать в райцентр на экзамены в колледж, но пропустил автобус. Бабушка дала ему денег на дорогу и наказала скорее возвращаться. Она даже придумала сюрприз для внука - подарить ему старую машину дяди, чтобы Тимур мог научиться водить.

Друзья и учителя Тимура также отмечают, что он был целеустремленным и жизнерадостным юношей. Несмотря на то, что родители звали его к себе, Тимур предпочитал оставаться в деревне с любимой бабушкой. Он мечтал поступить в колледж на программиста и даже ездил на подготовительные курсы. Когда Тимур не прошел по баллам на бюджет, он собирался пересдавать экзамены. Никто не верит, что такой целеустремленный парень мог добровольно уйти из жизни.

Как только стало известно об исчезновении Тимура, в поиски активно включились местные жители, волонтеры, кинологи. Но юношу так и не удалось найти. Лишь осенью, после смерти бабушки, которая так и не дождалась внука, в лесу обнаружили тело Тимура.

Родные отказываются верить, что Тимур мог покончить с собой. Они обращают внимание на относительно хорошую сохранность тела, несмотря на то, что оно пролежало в лесу более трех месяцев. Кроме того, место, где был найден Тимур, неоднократно прочесывали поисковики, но ничего не находили. Значит, тело появилось там совсем недавно.

Что же произошло с Тимуром? Пока следствие идет своим чередом. Близкие надеются, что правда вскроется и этой трагической истории будет дано объяснение. А пока остается лишь скорбеть о юноше, чья жизнь оборвалась так рано при столь загадочных обстоятельствах.

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Автор: Семен Подгорный