47-летний мужчина стал жертвой ДТП в Аскино: пешеход погиб на пешеходном переходе
14:14, 09 ноя 2023
В среду вечером на одной из улиц населенного пункта Аскино, расположенного в Аскинском районе Республики Башкортостан, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, закончившееся гибелью пешехода.
Как сообщается в официальном пресс-релизе регионального подразделения Госавтоинспекции, авария произошла примерно на улице Советской. Мужчина, в возрасте 41 года, управляя автомобилем марки Киа Ceed совершил наезд на местного жителя. 47-летний мужчина в этот момент пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате столкновения пешеход получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью - мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады медиков скорой помощи.
Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место ЧП, проводят необходимые следственные действия - опрашивают очевидцев, изучают следы на проезжей части, документы на транспортное средство.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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