Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Страшная находка в Уфе: в гараже обнаружены тела молодого парня и девушки

Страшная находка в Уфе: в гараже обнаружены тела молодого парня и девушки

15:22, 09 ноя 2023

В одном из гаражей Уфы на улице Нуриманова произошла страшная трагедия - были найдены мертвыми молодые люди: парень в возрасте 20 лет и 18-летняя девушка.

Сообщается, что тела были обнаружены в помещении автохимчистки, располагавшейся в гаражном боксе. Девушка находилась в подсобке, а парень - на водительском сидении автомобиля. При этом двигатель автомобиля непрерывно работал.

Предположительно, причиной смерти стало отравление выхлопными газами. Молодые люди, видимо, задохнулись прямо на рабочем месте.

Следственные органы уже начали разбирательство по факту гибели молодой пары. Предстоит тщательное расследование для установления всех обстоятельств и причин происшествия.

В Башкирии следствие устанавливает обстоятельства смерти двух человек в бане

Читайте также:

В Башкирии следствие устанавливает обстоятельства смерти двух человек в бане
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа отравление несчастный случай
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok