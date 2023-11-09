Страшная находка в Уфе: в гараже обнаружены тела молодого парня и девушки

15:22, 09 ноя 2023

В одном из гаражей Уфы на улице Нуриманова произошла страшная трагедия - были найдены мертвыми молодые люди: парень в возрасте 20 лет и 18-летняя девушка.

Сообщается, что тела были обнаружены в помещении автохимчистки, располагавшейся в гаражном боксе. Девушка находилась в подсобке, а парень - на водительском сидении автомобиля. При этом двигатель автомобиля непрерывно работал.

Предположительно, причиной смерти стало отравление выхлопными газами. Молодые люди, видимо, задохнулись прямо на рабочем месте.

Следственные органы уже начали разбирательство по факту гибели молодой пары. Предстоит тщательное расследование для установления всех обстоятельств и причин происшествия.

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Автор: Семен Подгорный