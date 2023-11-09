В Башкирии Mercedes опрокинулся в кювет: погиб водитель, пассажирка госпитализирована

На территории Ермекеевского района Башкирии произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, жертвой которого стал водитель автомобиля премиум класса.

Как сообщили в региональном подразделении Госавтоинспекции, авария случилась примерно в три часа дня на первом километре автомагистрали, соединяющей населенные пункты Рятамак и Новые Сулли. По предварительной информации, мужчина в возрасте 49 лет, управлявший автомобилем марки Мерседес GL 450, по неустановленной пока причине допустил съезд в кювет по ходу движения транспортного средства.

В результате многочисленных ударов при опрокидывании автомобиля водитель погиб на месте происшествия до приезда бригады медиков скорой медпомощи. Находившаяся на пассажирском сиденье 47-летняя женщина, с травмами была доставлена в больницу.

Сейчас на месте смертельного ДТП находятся инспекторы подразделения ГИБДД, а также другие службы экстренного реагирования. Подробности случившегося уточняются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ