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В Башкирии Mercedes опрокинулся в кювет: погиб водитель, пассажирка госпитализирована

В Башкирии Mercedes опрокинулся в кювет: погиб водитель, пассажирка госпитализирована

На территории Ермекеевского района Башкирии произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, жертвой которого стал водитель автомобиля премиум класса.

Как сообщили в региональном подразделении Госавтоинспекции, авария случилась примерно в три часа дня на первом километре автомагистрали, соединяющей населенные пункты Рятамак и Новые Сулли. По предварительной информации, мужчина в возрасте 49 лет, управлявший автомобилем марки Мерседес GL 450, по неустановленной пока причине допустил съезд в кювет по ходу движения транспортного средства.

В результате многочисленных ударов при опрокидывании автомобиля водитель погиб на месте происшествия до приезда бригады медиков скорой медпомощи. Находившаяся на пассажирском сиденье 47-летняя женщина, с травмами была доставлена в больницу.

Сейчас на месте смертельного ДТП находятся инспекторы подразделения ГИБДД, а также другие службы экстренного реагирования. Подробности случившегося уточняются.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Ермекеевский район происшествия аварии смертельная авария
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