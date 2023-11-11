Авто всмятку: под Уфой в ДТП разбились два водителя

В Башкирии накануне в пятницу, 11 ноября, близ населенного пункта Мармылево под Уфой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей – Черри Тигго и Лада Гранта. Как сообщили в информационной службе регионального Госкомитета по ЧС, в результате столкновения пострадали оба водителя.

На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники спасательных служб, медики и сотрудники полиции. 44-летний водитель Гранты смог покинуть автомобиль только при помощи спасателей.

Представители спасательного ведомства напомнили всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила и быть предельно внимательными на дороге.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС