Авто всмятку: под Уфой в ДТП разбились два водителя
В Башкирии накануне в пятницу, 11 ноября, близ населенного пункта Мармылево под Уфой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей – Черри Тигго и Лада Гранта. Как сообщили в информационной службе регионального Госкомитета по ЧС, в результате столкновения пострадали оба водителя.
На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники спасательных служб, медики и сотрудники полиции. 44-летний водитель Гранты смог покинуть автомобиль только при помощи спасателей.
Представители спасательного ведомства напомнили всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила и быть предельно внимательными на дороге.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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