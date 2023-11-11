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В Башкирии во время движения загорелся автобус с пассажирами

В Башкирии во время движения загорелся автобус с пассажирами

В башкирском городе Стерлитамаке, на одной из улиц внезапно загорелся автобус с пассажирами. Как сообщили в информационной службе городской прокуратуры, надзорное ведомство инициировало проверку обстоятельств инцидента.

По предварительной информации, днем 11 ноября, на проспекте Октября загорелась маршрутка "Газель". В момент ЧП в салоне находилось 9 пассажиров, которые, к счастью, успели эвакуироваться до прибытия аварийных служб. Каких-либо травм у людей зафиксировано не было.

Сотрудники прокуратуры пристально следят за ходом расследования обстоятельств инцидента. Особое внимание будет уделено проверке соблюдения частным перевозчиком требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок, а также технического состояния эксплуатируемого им транспорта. При выявлении нарушений со стороны владельца маршрута будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке происшествия пожар
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