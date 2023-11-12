Трагедия в Стерлитамаке: пешеход погиб в ДТП на улице Артема

Вечером в субботу в городе Стерлитамаке произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Инцидент произошел примерно в 19:00 по местному времени на улице Артема. 35-летний водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь по проезжей части, совершил наезд на 39-летнего пешехода, который в этот момент переходил дорогу в неположенном месте.

Мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков скорой медпомощи.

Сотрудники полиции отмечают, что на верхней одежде погибшего отсутствовали какие-либо светоотражающие элементы, которые помогли бы водителю заметить его в темное время суток.

В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции Республики Башкортостан.

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Автор: Семен Подгорный