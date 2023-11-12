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Уфимец две недели держал в плену и жестоко избивал девушку-сироту

Уфимец две недели держал в плену и жестоко избивал девушку-сироту

В Уфе произошел шокирующий случай жестокого обращения с молодой девушкой. 21-летняя Азалия, приехавшая в столицу Башкирии на заработки, подверглась насилию и пыткам со стороны своего знакомого.

Девушка-сирота познакомилась в городе с 24-летним Артуром. Но после некоторого времени отношений Азалия решила с ним расстаться. Однако ее бывший возлюбленный не смог с этим смириться. Он пригласил девушку к себе домой, якобы на вечеринку с друзьями. Но когда гости разошлись, Артур запер Азалию в квартире и заявил, что она должна быть только с ним.

Начался настоящий кошмар для молодой девушки. Её ежедневно избивали и мучили. Когда соседи слышали крики и вызывали полицию, Артур убеждал приехавших, что всё в порядке. Мобильник Азалии он разбил, чтобы та не могла позвать на помощь.

Две недели девушка находилась в плену у мучителя. Так как Азалия была сиротой, её исчезновение никто не заметил и не заявлял в полицию. Спасла бедняжку мать Артура, которая пришла в квартиру сына и застала там избитую девушку. Парень сразу же скрылся и его местонахождение неизвестно.

Азалию госпитализировали в тяжёлом состоянии - с переломами позвоночника и многочисленными гематомами по всему телу. Девушка обратилась с заявлением в полицию на своего мучителя, который ранее уже привлекался к ответственности за наркотики и воровство.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа
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