В Башкирии врезавшись в дерево погиб молодой водитель

В ночь на воскресенье в башкирском городе Ишимбае произошла автомобильная авария, закончившаяся гибелью молодого человека.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, примерно в полночь по местному времени 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигаясь по улице Ленина, внезапно потерял управление из-за чего машина съехала с проезжей части и столкнулась с деревом, стоявшим у обочины.

От полученных во время аварии травм водитель скончался прямо на месте происшествия. Его 30-летняя пассажирка была госпитализирована в местную больницу с различными повреждениями.

Сотрудники ГИБДД изъяли образцы крови погибшего парня для проведения химико-токсикологической экспертизы, чтобы определить, находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ