В Уфе нашли тело женщины, пропавшей 2 недели назад
Печальные новости сообщили в Башкирии. В воскресенье, 12 ноября, стало известно о том, что после двухнедельных поисков найдено тело пропавшей в конце октября 64-летней жительницы Уфы Натальи Ивановой.
24 октября женщина вышла из своего дома после чего связь с ней пропала. Ее родные и близкие, а также волонтеры из поисково-спасательного отряда "БАРС" всю последнюю неделю октября и начало ноября искали женщину, надеясь на благополучный исход. К сожалению, поиски закончились трагически - сегодня было обнаружено тело пропавшей Натальи.
Подробности об обстоятельствах ее исчезновения и гибели пока не разглашаются. Из этических соображений волонтеры и родственники не стали публиковать детали этой печальной истории, чтобы сохранить память о Наталье.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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