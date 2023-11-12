Жуткая массовая авария произошла в Башкирии

В Башкирии в воскресенье, 12 ноября, произошла серьезная авария с участием нескольких автомобилей, в результате которой пострадали люди.

Инцидент случился около 15 часов дня на участке федеральной автодороге М-5 «Урал», проходящей через Туймазинский район республики. По данным информационной службы регионального управления ГИБДД, столкнулись легковой Фольксваген Тигуан, хэтчбек Лада Икс-Рей и большегруз марки DAF.

В результате столкновения серьезные травмы получил 75-летний пассажир отечественного автомобиля. Его доставили в ближайшую больницу для оказания неотложной медицинской помощи.

На месте ДТП находятся дорожные инспекторы, которые организовали объезд аварийного участка трассы.

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Фото: ГИБДД по РБ