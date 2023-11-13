В Башкирии задержали браконьеров с тушей косули в багажнике
На прошлой неделе в охотничьих угодьях Башкирии, расположенных неподалеку от населенного пункта Мерясово в Баймакском районе, произошел случай браконьерства. Государственный инспектор Министерства экологии и природных ресурсов региона во время патрулирования заметил подозрительный автомобиль и начал его преследование.
Машина была остановлена, и при досмотре в ее багажнике обнаружили тушу убитой косули. При этом у водителя и пассажиров отсутствовали какие-либо разрешительные документы на охоту и добычу данного животного.
Согласно предварительным подсчетам, их преступные действия нанесли ущерб охотничьим ресурсам республики на сумму около 120 000 рублей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минэкологии РБ
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