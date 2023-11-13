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Рыбаки из Башкирии пропали в Татарстане: МЧС назвало возможную причину

Рыбаки из Башкирии пропали в Татарстане: МЧС назвало возможную причину

В Татарстане продолжаются поиски двух пропавших 4 ноября рыбаков из Башкирии. По сегодняшний день спасательные службы ведут их поиски, но пока безуспешно.

По словам сотрудников МЧС РФ по Татарстану, наиболее вероятной причиной исчезновения рыбаков они считают несчастный случай на воде. Скорее всего, во время рыбалки их лодка столкнулась с каким-то предметом в воде, из-за чего мужчины выпали за борт и утонули.

К тому же, предположительно, на рыбаках не было спасательных жилетов, которые могли бы удержать их на поверхности воды в случае падения. Отсутствие таких мер предосторожности, вероятно, и стало роковым.

Еще одним фактором, способствовавшим трагедии, могла стать и погода. В тот день на реке наблюдалась наледь, что затрудняло передвижение по воде.

Несмотря на мрачные прогнозы, родные пропавших рыбаков все еще надеются на чудо. Они просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчин, связаться с ними или со службой спасения. Поиски по-прежнему продолжаются.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия поиск
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