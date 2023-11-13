В Башкирии под рухнувшей крышей загоревшегося дома погиб бомж

В понедельник, 13 ноября, утром на территории Аургазинского района Башкирии произошла трагедия в населенном пункте Кшанны. В одном из домов случился пожар, в результате которого обрушилась крыша здания под обломками которой погиб 65-летний мужчина.

По словам очевидцев, в доме проживал бомж.

К моменту прибытия пожарных крыша уже обрушилась. Во время разбора завалов спасатели и обнаружили тело несчастного. Предполагается, что он не смог выбраться из горящего дома.

По факту произошедшего начато расследование. На место выехала следственно-оперативная группа для установления причин и точных обстоятельств случившегося.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ