Искали 10 дайверов: пропавших на рыбалке уфимцев нашли на дне реки в Татарстане

Прошла неделя с момента поисков двух заядлых рыбаков из Уфы - Айрата Валиева и Алика Ахметшина. К сожалению, поиски завершились трагедией - тела мужчин были обнаружены в реке Ик Татарстана.

По словам родных, рыбалка была любимым хобби Айрата и Алика. Они часто приезжали на это живописное место, хорошо знали окрестности. В тот злополучный день вместе с ними поехал друг семьи. Мужчины разделились - двое отправились на более мощной лодке подальше от берега, а дядя остался удить рыбу неподалёку.

Когда начали сгущаться сумерки, он попытался предупредить друзей, чтобы те возвращались. Но те не вернулись. Всю ночь мужчина прождал на берегу, вглядываясь в темноту. Но напрасно.

Утром он позвонил в службу спасения. Начались масштабные поиски пропавших рыбаков. Прибывшие спасатели обыскали окрестности в радиусе 9 километров от места рыбалки. К поискам подключились волонтеры, родные и близкие Айрата и Алика.

Через несколько дней поисковики обнаружили лодку друзей, прибитую к берегу, и резиновый сапог Айрата рядом. Это вселяло надежду, что рыбаки могли добраться до берега. Но, к сожалению, никаких других следов обнаружено не было.

За неделю спасатели прочесали огромную территорию - 70 квадратных километров акватории, 21 километр береговой линии и 15 километров прилегающих земель. Но лишь на седьмой день поисков в 3,5 километрах от места рыбалки на глубине два метра были найдены тела Айрата и Алика.

Как полагают в службе спасения, причиной трагедии стало возможное столкновение лодки с дрейфующим предметом, из-за чего мужчины выпали за борт. Отсутствие спасательных жилетов не оставило им шансов.

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Автор: Семен Подгорный