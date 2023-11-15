В Башкирии мужчина погиб при пожаре в собственном доме

В ночь с 13 на 14 ноября в населенном пункте Коварды Гафурийского района Башкирии произошло трагическое происшествие - загорелся и полностью сгорел частный жилой дом. Как сообщается, владельцем дома являлся местный житель 1978 года рождения.

Сообщение о пожаре поступило спасателям примерно в два часа ночи. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты. В тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 4 единицы специальной пожарной техники.

К сожалению, несмотря на оперативные действия огнеборцев, спасти дом не удалось - огонь полностью уничтожил деревянное строение. Во время разбора завалов пожарные обнаружили тело хозяина дома.

По данному факту начато расследование. Работу по установлению возможных причин возгорания ведёт дознаватель регионального МЧС.

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Автор: Семен Подгорный