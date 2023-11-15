Житель Башкирии, угрожавший таксисту ножом, задержан в Магнитогорске

В Башкирии в марте 2023 года в полицию города Сибая поступило сообщение о нападении на водителя такси во время рейса. Согласно заявлению, клиент внезапно приставил нож к горлу таксиста и стал угрожать ему расправой, а также попытался задушить водителя. После короткой борьбы, развернувшейся прямо в салоне машины, нападавшему удалось скрыться с места преступления.

По данному факту сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Правоохранители приступили к установлению личности подозреваемого. В результате кропотливой работы оперативников удалось выяснить, что злоумышленником является 34-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Однако розыск подозреваемого как на территории Сибая, так и Баймакского района результатов не принес.

Лишь в ноябре текущего года расследование сдвинулось с мертвой точки. Поворотным моментом стало обращение супруги разыскиваемого мужчины в медучреждение города Магнитогорска. Это позволило полиции предположить возможное местонахождение преступника и направить туда оперативную группу из участковых и сотрудников уголовного розыска. Оперативникам удалось разыскать супругу, установить адрес проживания подозреваемого и задержать его прямо у подъезда дома.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции Сибая. Он дал признательные показания по факту нападения на водителя такси. Кроме того, сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории Сибая и Башкортостана.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ