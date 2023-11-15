Вахтовик из Уфы пострадал от нападения медведя-шатуна в Якутии

В Якутии произошел шокирующий инцидент с участием дикого зверя, который едва не закончился трагедией.

Утро для вахтовиков Чаядинского месторождении проходило как обычно. Рабочие находились в курилке, как вдруг услышали тревожный лай собак. Из-за груды мешков неожиданно появился голодный медведь-шатун. Зверь направился прямиком к контейнерам в поисках пищи.

В этот момент из вагончика вышел 37-летний инженер-механик из Уфы Эльдар Гареев. Он еще не знал о присутствии хищника и повернулся к нему спиной. Услышав крики коллег, бросился бежать, но медведь в два прыжка нагнал его и с силой ударил лапой по голове.

Как признается Эльдар, он даже не успел толком испугаться. Все произошло очень быстро. Такую встречу со зверем он бы никому не пожелал.

На помощь раненому кинулись другие рабочие. Они пытались прогнать хищника при помощи огнетушителей и подручных средств, но тот не желал отпускать добычу. С большим трудом Эльдара удалось отбить. Тогда медведь напал на 46-летнего Ивана Булашенко и жестоко изранил его.

Лишь по приезду охотника зверя удалось обезвредить. После этого пострадавшим срочно оказали первую помощь и доставили в больницу поселка Витим. У обоих мужчин были обнаружены страшные травмы: скальпированные раны на голове и множественные глубокие рваные раны конечностей. Положение пострадавших было критическим.

К счастью, после экстренного лечения жизни вахтовиков удалось спасти. Как только установилась хорошая погода для полетов, их спецбортом доставили в Москву для дальнейшего лечения в Институте Склифосовского. Там опытные хирурги взяли мужчин под свое наблюдение. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, идет процесс реабилитации. Раны начинают постепенно заживать.

Сами пострадавшие и их семьи выражают огромную благодарность коллегам за спасение, врачам за помощь и компании-работодателю за организацию лечения в столичной клинике.

Эльдар пока не уверен, вернется ли он после выздоровления на прежнее место работы. Сначала ему предстоит полностью поправить здоровье и вернуться к родным. А вот его коллега Иван Булашенко отмечает, что ценит каждого члена своей вахтовой бригады и гордится тем, как они проявили мужество, спасая ему жизнь.

Похожий инцидент с нападением дикого зверя произошел недавно и в Башкирии, в селе Петровское. Утром 13 октября на местную жительницу Татьяну, которая шла на работу, напала медведица. Женщине пришлось пройти лечение в больнице, но вскоре она была выписана домой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: «Газпром бурение»