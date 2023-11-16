В Башкирии пожарные потушили огонь на трансформаторной подстанции

Накануне в Башкирии в населенном пункте Ташбулатово Абзелиловского района произошел инцидент на одной из местных трансформаторных подстанций. Как стало известно из сообщения главного управления республиканского МЧС, вечером здесь произошел пожар.

К месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. Они выждали время, пока будет отключено электропитание горящей подстанции, и после этого приступили к тушению огня. Пламя удалось ликвидировать примерно через час на площади около двух квадратных метров.

Из-за пожара в двух близлежащих населенных пунктах на время тушения отсутствовало электроснабжение.

В настоящее время причины возгорания предстоит выяснить дознавателю МЧС. По информации спасательных служб, в результате инцидента никто не пострадал.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ