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Из реки в Башкирии извлекли машину с мертвым водителем внутри - видео

Из реки в Башкирии извлекли машину с мертвым водителем внутри - видео

Трагический случай произошел в Башкирии, где из реки Буенда спасателями была извлечена автомашина вместе с телом водителя. Происшествие случилось в Иглинском районе республики, сообщили в Государственном комитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Согласно предварительным данным, 24 октября текущего года 44-летний мужчина выехал из деревни Пятилетка на ВАЗ-2110 в направлении населенного пункта Ауструм. Однако, что произошло с ним по дороге и по какой причине его машина вместе с ним самим оказалась в водоеме, предстоит еще выяснить правоохранительным органам.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГК РБ по ЧС
Теги: Иглинский район происшествия
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