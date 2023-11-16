Из реки в Башкирии извлекли машину с мертвым водителем внутри - видео

Трагический случай произошел в Башкирии, где из реки Буенда спасателями была извлечена автомашина вместе с телом водителя. Происшествие случилось в Иглинском районе республики, сообщили в Государственном комитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Согласно предварительным данным, 24 октября текущего года 44-летний мужчина выехал из деревни Пятилетка на ВАЗ-2110 в направлении населенного пункта Ауструм. Однако, что произошло с ним по дороге и по какой причине его машина вместе с ним самим оказалась в водоеме, предстоит еще выяснить правоохранительным органам.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГК РБ по ЧС