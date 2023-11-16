В Башкирии мужчина застрелил жену и покончил с собой

15 ноября в одном из жилых домов Татышлинского района Республики Башкортостан произошла ужасная трагедия, потрясшая всю округу. Об этом сообщает информационное агентство "Башинформ".

63-летний местный житель убил из огнестрельного оружия свою 53-летнюю супругу. По предварительной версии следствия, мотивом преступления могла послужить ревность мужчины по отношению к жене.

Сразу после совершения убийства мужчина позвонил по номеру экстренных служб и вызвал бригаду скорой медицинской помощи к месту происшествия. Однако, когда медики прибыли в дом, они лишь смогли констатировать смерть супругов - пожилой мужчина, совершивший убийство, тут же свел счеты с жизнью.

Автор: Семен Подгорный