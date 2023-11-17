В Башкирии 73-летний мужчина стал жертвой пожара в собственном доме

17 ноября произошла трагедия в населенном пункте Питяково Бирского района Башкирии. В результате пожара, вспыхнувшего в частном жилом доме, погиб 73-летний хозяин дома. Информацию об этом передали в информационной службе Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям и МЧС региона.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. По прибытии огнеборцев дом уже полностью охватил огонь. К сожалению, в процессе тушения в сгоревшем доме обнаружили тело его владельца.

Следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС приступили к установлению обстоятельств трагедии. Также на место происшествия выехал инструктор Госкомитета по чрезвычайным ситуациям для изучения причин пожара. По предварительной версии, ею могла стать неосторожность при курении.

В МЧС напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Особенно опасно курить в постели и оставлять непотушенные окурки. Лучше использовать пепельницы и не допускать халатного обращения с огнём, чтобы не стать жертвой огненной стихии. Берегите себя и своих близких!

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ