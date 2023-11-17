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Минздрав Башкирии возмущен нападением на фельдшера в Уфе

Минздрав Башкирии возмущен нападением на фельдшера в Уфе

Накануне в Уфе произошел возмутительный инцидент, в который попала фельдшер. Как рассказал в своем ТГ-канале министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин, 42-летний местный житель вызвал скорую по поводу болей в животе. Когда медики приехали по указанному адресу, в квартире находились двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения.

Фельдшер осмотрела пациента и посоветовала ему поехать в больницу для дополнительного обследования. Однако уже на пороге квартиры мужчина внезапно передумал и начал вести себя крайне агрессивно, набрасываясь на медицинского работника с кулаками. Девушке с трудом удалось вырваться из квартиры и запереть за собой дверь. Сразу после этого она вызвала полицию и сообщила о нападении.

«Честно говоря, подобрать слова непросто. В любой час дня и ночи наши врачи, фельдшеры и медсестры выезжают на вызовы, чтобы оказать помощь пациентам, спасти их жизни. К сожалению, иногда происходят и такие ужасные случаи. Этого не должно быть», — выразил свое возмущение министр здравоохранения.

Нападавший был задержан полицией, а сама пострадавшая фельдшер написала на неадекватного пациента заявление в правоохранительные органы. Такие агрессивные выходки по отношению к медицинским работникам, выполняющим свой профессиональный долг, являются абсолютно неприемлемыми и должны жестко пресекаться. Власти Республики Башкортостан обещают разобраться в данном инциденте и принять все необходимые меры для обеспечения безопасности фельдшеров и врачей. Здоровье и благополучие тех, кто спасает наши жизни, должно быть под надежной защитой.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа
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