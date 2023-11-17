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Бабушка бьет тревогу: в Башкирии внуков морят голодом и бьют электрошокером

Бабушка бьет тревогу: в Башкирии внуков морят голодом и бьют электрошокером

В небольшом башкирском селе Чекмагуш развернулась драматическая история, связанная с судьбой троих детей. Их мать Гульнара недавно овдовела и осталась одна с тремя малолетними детьми. Чтобы как-то выжить, женщина начала встречаться с местным жителем, ранее судимым за кражу. Отношения быстро переросли в совместное проживание. Однако, по словам родственников, после появления в доме нового мужчины жизнь детей резко изменилась. Подробности рассказали журналисты издания «Комсомольской правды-Уфа».

Родная тетя Гульнары Алина рассказывает, что раньше в семье царили любовь и забота. Дети часто навещали бабушку, их дом был полной чашей. Но после знакомства матери с бывшим заключенным все перевернулось с ног на голову. Гульнара перестала общаться с родственниками и даже запретила детям видеться с бабушкой.

По словам Алины, семья изначально была против этих отношений. Ведь новый сожитель Гульнары - безработный, с кучей долгов. Но мать троих детей никого не слушала. И вот теперь старший сын тайком дозвонился до бабушки и сообщил, что их с братом в доме постоянно обижают и даже бьют.

Мальчик сквозь слезы рассказал, что их с братом мало кормят и жестоко наказывают за малейшие провинности. Например, новый отчим заставил их голыми руками разгребать привезенный во двор песок, так как не дал лопат, а потом еще и избил электрошокером.

Конечно, услышав такое, бабушка немедленно пришла в дом дочери. Там царил полный беспорядок - холодильник пустой, всюду валяются пустые бутылки. Были вызваны полиция и органы опеки. Однако мать с сожителем все отрицают - мол, дети все выдумали.

Но родные видели на теле мальчиков следы от побоев. Да и в школе дети стали хуже учиться, замкнулись в себе. Разве это нормально для благополучной семьи?

В итоге старших детей забрали к бабушке. А младшую дочь, которая все время плакала и звала маму, вернули домой. Что касается судьбы мальчиков, то пока она неясна. Скорее всего, опека не найдет серьезных нарушений в семье и вернет их матери.

Родные переживают, что следов побоев на теле детей уже не осталось - их слишком поздно отправили на экспертизу. Также результаты психологического обследования пока неизвестны. Есть опасения, что в итоге мальчиков обвинят во лжи и вернут в неблагополучную семью.

Таким образом, судьба троих детей из села Чекмагуш оказалась под угрозой. Их мать, овдовев и оставшись одна с малолетними детьми, впустила в дом сомнительного мужчину. А теперь, по словам родных, детей в семье жестоко обижают. Однако официальные органы пока не нашли достаточных оснований для вмешательства. Бабушка и тетя бьют тревогу и пытаются добиться опеки над внуками. Но бюрократическая машина работает медленно, и пока будущее детей остается под вопросом.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Чекмагушевский район происшествия
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