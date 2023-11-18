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В Уфе на пешеходном переходе иномарка сбила молодую мать и ее 7-летнюю дочь

В Уфе на пешеходном переходе иномарка сбила молодую мать и ее 7-летнюю дочь

Дорожное происшествие случилось накануне утром на одной из улиц Уфы - Черниковской. Молодая мать 27 лет вместе со своей 7-летней дочерью переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, как вдруг на большой скорости на них выехал автомобиль марки Ниссан Тиана. За рулём иномарки находился 39-летний водитель, который двигался в направлении улицы Ивана Франко. Не успев затормозить, он сбил женщину с ребенком.

Пострадавшие сразу же были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. По данному дорожно-транспортному происшествию сотрудниками ГИБДД было начато административное расследование для установления обстоятельств и виновника аварии.

В связи с ДТП в ведомстве напомнили всем водителям о крайней важности соблюдения правил дорожного движения. В частности, при приближении к пешеходному переходу, даже нерегулируемому, необходимо заблаговременно снижать скорость и полностью останавливать транспортное средство, пропуская людей. Кроме того, пешеходам настоятельно рекомендовано использовать на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее для водителей в тёмное время суток. Соблюдение этих несложных правил позволит избежать подобных трагедий на дорогах.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа ДТП ДТП Уфа
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