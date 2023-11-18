В Башкирии три автомобиля попали в жуткую аварию

В пятницу вечером на участке трассы в направлении Уфа – Инзер - Белорецк в Республике Башкортостан произошла серьезная авария с участием трех автомобилей, в результате которой несколько человек получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, инцидент произошел примерно в 19:00 по местному времени на 52-ом километре трассы неподалеку от села Ирныкшы Архангельского района. По предварительным данным, 70-летний житель Уфы, управляя автомобилем марки Мерседес Бенц, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2115 под управлением 57-летнего водителя. От сильного удара отечественный автомобиль отбросило на ехавший по своей полосе Форд Фокус с 35-летним мужчиной за рулем.

В результате аварии серьезные травмы получили водитель ВАЗа и 50-летняя пассажирка Форда, которых экстренно госпитализировали. Медицинскую помощь на месте оказали также пассажиру отечественной машины.

Водителю Мерседеса провели медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, которое выявило в выдыхаемом им воздухе 1,132 мг паров этанола.

По факту произошедшего начато разбирательство, полиция устанавливает его подробные обстоятельства. Для обеспечения безопасности движения на участке организовали реверсивное движение.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ