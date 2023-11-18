В Кармаскалинском районе Башкирии произошел пожар в многоквартирном доме - видео

Спасатели в Башкирии тушили пожар, возникший в многоквартирном доме на территории населенного пункта Старые Киешки в Кармаскалинском районе . ЧП произошло в одной из квартир на улице Башкирская. Как сообщили в информационной службе регионального МЧС, огонь в считанные минуты охватил соседние квартиры и перекинулся на крышу строения.

Для тушения пламени были привлечены значительные силы - 26 человек личного состава и 12 единиц спецтехники. По предварительным данным, все 32 жителя дома, в том числе 9 детей, успели покинуть опасную зону до начала пожара, никто из них не пострадал.

Поскольку межэтажные перекрытия в доме деревянные, существует серьезная угроза обрушения конструкций. Пожарные подали 5 стволов для локализации пожара, тушение продолжается.

К месту ЧП выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории и оперативная группа ГУ МЧС во главе с замначальника.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ

Видео: МЧС по РБ