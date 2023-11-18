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В Башкирии во время тушения пожара найдено тело пожилого мужчины

В Башкирии во время тушения пожара найдено тело пожилого мужчины

В Башкирии в субботу вечером, 18 ноября, в жилом доме по бульвару Салавата Юлаева в городе Салавате возник пожар.

По сигналу тревоги на место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения МЧС России по РБ. Оценив обстановку, они обнаружили, что огонь охватил квартиру на 3-ем этаже многоквартирного дома. Бойцы приступили к тушению пожара и локализовали распространение пламени в квартире.

К сожалению, в процессе ликвидации возгорания пожарные нашли тело погибшего мужчины 1956 года рождения.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств трагедии. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС РФ.

В Кармаскалинском районе Башкирии произошел пожар в многоквартирном доме - видео

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В Кармаскалинском районе Башкирии произошел пожар в многоквартирном доме - видео
Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават происшествия пожар
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