В Башкирии озвучили предварительную причину гибели матери и ребенка в Янауле

Страшная трагедия произошла в ночь на 19 ноября в городе Янаул Республики Башкортостан, унесшая жизни 34-летней матери и ее 4-летней дочери. Как сообщил глава администрации Янаульского района С. Гильмиев, наиболее вероятной предварительной причиной возникновения пожара является неосторожность при курении в помещении.

По словам Гильмиева, эта причина, к сожалению, остается одной из самых распространенных причин пожаров, приводящих к гибели людей. Особенно часто это происходит в холодное время года.

Сам пожар произошел в общежитии по адресу улица Некрасова, 5. Очаг возгорания находился на 4-ом этаже здания. В результате прибывшим на место пожарным удалось эвакуировать из общежития 19 человек. Однако 34-летняя мать и ее маленькая 4-летняя дочь погибли от отравления продуктами во время госпитализации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Салават Гильмиев