Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии озвучили предварительную причину гибели матери и ребенка в Янауле

В Башкирии озвучили предварительную причину гибели матери и ребенка в Янауле

Страшная трагедия произошла в ночь на 19 ноября в городе Янаул Республики Башкортостан, унесшая жизни 34-летней матери и ее 4-летней дочери. Как сообщил глава администрации Янаульского района С. Гильмиев, наиболее вероятной предварительной причиной возникновения пожара является неосторожность при курении в помещении.

По словам Гильмиева, эта причина, к сожалению, остается одной из самых распространенных причин пожаров, приводящих к гибели людей. Особенно часто это происходит в холодное время года.

Сам пожар произошел в общежитии по адресу улица Некрасова, 5. Очаг возгорания находился на 4-ом этаже здания. В результате прибывшим на место пожарным удалось эвакуировать из общежития 19 человек. Однако 34-летняя мать и ее маленькая 4-летняя дочь погибли от отравления продуктами во время госпитализации.

В Башкирии от отравления угарным газом погибли мать с ребенком - видео

Читайте также:

В Башкирии от отравления угарным газом погибли мать с ребенком - видео
Автор: Семен Подгорный
Фото: Салават Гильмиев
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok