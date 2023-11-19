В Уфе разыскивают водителя, сбившего женщину на пешеходном переходе

В прошедшую среду, 15 ноября, утром на одном из оживленных перекрестков в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Как стало известно из сообщений в социальных сетях и мессенджерах, опубликованных спустя два дня после инцидента, в районе 7:30 неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на 52-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по «зебре» на зеленый сигнал светофора.

Согласно описанию очевидца, авария произошла на перекрестке улиц Пархоменко и Кировоградской. Пешеход, придерживаясь правил дорожного движения, направлялась к противоположному тротуару, как вдруг автомобиль на большой скорости выехал на регулируемый пешеходный переход и сбил женщину. От сильного удара об капот авто она отлетела в сторону. Видимо, от шока пострадавшая поднялась и продолжила путь к месту работы, куда впоследствии была вызвана медицинская помощь.

Как сообщается, в результате аварии женщина получила многочисленные травмы и доставлена бригадой скорой помощи в 22-ю больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибы и гематомы. В настоящее время пострадавшая находится на лечении.

Тем временем водитель транспортного средства, совершивший наезд, скрылся с места происшествия. К сожалению, на данном участке дороги отсутствуют камеры видеонаблюдения, поэтому не представляется возможным быстро установить марку и цвет автомобиля, а также личность недобросовестного участника дорожного движения.

Родные и близкие пострадавшей обращаются ко всем очевидцам аварии с просьбой откликнуться и связаться с сотрудниками дорожной полиции. Возможно, момент наезда попал на видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции ведут розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и просят всех, кто располагает информацией об обстоятельствах данного происшествия, связаться по телефону 8-987-485-00-05. Конфиденциальность гарантируется.

Автор: Семен Подгорный