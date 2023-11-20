Пропавшая в Уфе 48-летняя женщина найдена живой после 3 дней поисков

В Уфе после нескольких дней поисков обнаружена пропавшая 48-летняя горожанка Эльвира Рыжакова. Она была объявлена в розыск 14 ноября, после того, как не вернулась домой после прогулки.

По словам родственников, Эльвира страдала проблемами с памятью, из-за чего могла заблудиться в городе и не найти дорогу домой. Это серьезно осложняло поиски и вызывало большое беспокойство у близких.

В течение трех дней волонтеры группы "Лиза Алерт" вели активный поиск пропавшей женщины. Они расклеивали объявления, опрашивали жителей города, обследовали различные места, где могла оказаться Эльвира.

Накануне стало известно, что Эльвира Рыжакова найдена живой и здоровой. К счастью, обошлось без трагедии. По словам волонтеров, женщина теперь находится дома.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети