В Башкирии мужчина погиб в загоревшемся грузовике
В ночь на 21 ноября 2023 года в населенном пункте Березовка Архангельского района Башкирии загорелся грузовой автомобиль ГАЗель. Как сообщает информационная служба МЧС по РБ, на место происшествия были направлены пожарные.
В ходе тушения пожара, внутри машины на сиденье пассажира были обнаружены останки 58-летнего мужчины. Его личность устанавливается.
Причины и подробные обстоятельства трагедии выясняются. Ведётся расследование. Предположительно, возгорание грузовика произошло в ночное время, когда мужчина находился внутри кабины.
Читайте также:«Не смогла найти в дыму выход»: в Башкирии мать и дочь погибли при пожаре в общежитии
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Читайте также