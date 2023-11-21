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В Башкирии мужчина погиб в загоревшемся грузовике

В Башкирии мужчина погиб в загоревшемся грузовике

В ночь на 21 ноября 2023 года в населенном пункте Березовка Архангельского района Башкирии загорелся грузовой автомобиль ГАЗель. Как сообщает информационная служба МЧС по РБ, на место происшествия были направлены пожарные.

В ходе тушения пожара, внутри машины на сиденье пассажира были обнаружены останки 58-летнего мужчины. Его личность устанавливается.

Причины и подробные обстоятельства трагедии выясняются. Ведётся расследование. Предположительно, возгорание грузовика произошло в ночное время, когда мужчина находился внутри кабины.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Архангельский район происшествия пожар
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