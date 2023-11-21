В Башкирии водитель «Лифана» погиб, вылетев в кювет

Накануне на автодороге неподалеку от населенного пункта Атык в Туймазинском районе Башкирии произошло трагическое ДТП в результате которого погиб человек.

62-летний житель села Бишкураево управлял автомобилем "Лифан Х60" и двигался в сторону федеральной трассы М-5 "Урал". По предварительной информации, мужчина потерял управление, съехал в кювет и перевернулся.

К сожалению, от полученных травм водитель скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Сотрудники ГИБДД Туймазинского района, прибывшие на место аварии, устанавливают все обстоятельства случившегося. Будет проведено расследование, назначены необходимые экспертизы для выяснения причин и подробностей трагедии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ

Видео: ГИБДД по РБ