В Башкирии объявили поиски пропавшей 38-летней уфимки

В Республике Башкортостан ведутся поиски пропавшей без вести 38-летней жительницы города Уфы Филии Юлдашевой. Как сообщили волонтеры поисково-спасательной организации "БашРегионСпас", женщина исчезла 14 ноября текущего года при невыясненных обстоятельствах.

По информации, полученной от родственников и знакомых Филии, в день исчезновения на ней был одет черный удлиненный пуховик с капюшоном, голубая вязаная кофта, джинсы синего цвета и черные полуботинки. Отличительными чертами внешности 38-летней уфимки являются длинные волосы каштанового оттенка и карие глаза.

Горячая линия для связи с родственниками и передачи значимых данных связанных с поисками пропавшей: 8-937-3-102-112 или единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети