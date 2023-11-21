Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии объявили поиски пропавшей 38-летней уфимки

В Башкирии объявили поиски пропавшей 38-летней уфимки

В Республике Башкортостан ведутся поиски пропавшей без вести 38-летней жительницы города Уфы Филии Юлдашевой. Как сообщили волонтеры поисково-спасательной организации "БашРегионСпас", женщина исчезла 14 ноября текущего года при невыясненных обстоятельствах.

По информации, полученной от родственников и знакомых Филии, в день исчезновения на ней был одет черный удлиненный пуховик с капюшоном, голубая вязаная кофта, джинсы синего цвета и черные полуботинки. Отличительными чертами внешности 38-летней уфимки являются длинные волосы каштанового оттенка и карие глаза.
Горячая линия для связи с родственниками и передачи значимых данных связанных с поисками пропавшей: 8-937-3-102-112 или единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.

Пропавшая в Уфе 48-летняя женщина найдена живой после 3 дней поисков

Читайте также:

Пропавшая в Уфе 48-летняя женщина найдена живой после 3 дней поисков
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа поиск
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok