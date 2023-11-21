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На федеральной трассе в Башкирии в аварию попали 5 автомобилей - видео

На федеральной трассе в Башкирии в аварию попали 5 автомобилей - видео

На одном из центральных участков федеральной автомагистрали М5 "Урал" в Республике Башкортостан произошла массовая авария с участием пяти транспортных средств. Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе остановочного пункта "Студеный ключ".

Как сообщили в пресс-службе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РБ, в ДТП попали "Лада Приора", "Лада XRAY", "BMW", а также два грузовых автомобиля - "Скания" и "Мерседес".

В результате столкновения серьезные травмы получил водитель "Лады Приоры". Его экстренно госпитализировали в ближайшую больницу.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка для установления всех причин и подробных обстоятельств данного происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии
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