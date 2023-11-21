В Башкирии водитель «Лады Гранты» врезался в столб рекламного щита

20 ноября днем в Агидели на автодороге Агидель-Ашит произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба республиканской госавтоинспекции Башкирии, на 1 км трассы при выезде с автозаправочной станции в направлении Нефтекамска водитель автомобиля Lada Granta допустил наезд на рекламный щит.

В результате аварии пострадали два человека, находившиеся в машине. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи. Согласно диагнозу, у водителя зафиксирован открытый перелом нижней трети левой голени. Его пассажирка получила ушиб грудной клетки, закрытую травму живота и внутреннее кровотечение. После осмотра обоих отпустили домой.





Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ