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В Башкирии водитель «Лады Гранты» врезался в столб рекламного щита

В Башкирии водитель «Лады Гранты» врезался в столб рекламного щита

20 ноября днем в Агидели на автодороге Агидель-Ашит произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба республиканской госавтоинспекции Башкирии, на 1 км трассы при выезде с автозаправочной станции в направлении Нефтекамска водитель автомобиля Lada Granta допустил наезд на рекламный щит.

В результате аварии пострадали два человека, находившиеся в машине. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи. Согласно диагнозу, у водителя зафиксирован открытый перелом нижней трети левой голени. Его пассажирка получила ушиб грудной клетки, закрытую травму живота и внутреннее кровотечение. После осмотра обоих отпустили домой.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Агидель происшествия ДТП
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