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В Башкирии автомобиль с тремя женщинами съехал в пруд

В Башкирии автомобиль с тремя женщинами съехал в пруд

В среду вечером на территории Белорецкого района Башкирии произошло ДТП на одной из оживленных автомобильных трасс. Автомобиль марки Lada Granta, в котором находились три женщины, по неустановленной пока причине съехал с дороги и оказался в пруду неподалеку от населенного пункта Бердангулово.

Как сообщили в республиканском Государственном комитете по чрезвычайным ситуациям, автомобиль двигался по автодороге Белорецк-Уфа. Женщина за рулем автомобиля внезапно потеряла управление, машину снесло в кювет и опрокинуло в пруд рядом с дорогой.

К счастью, двум пассажиркам автомобиля удалось самостоятельно выбраться из машины. Однако судьба водителя пока неизвестна - на момент составления релиза спасатели продолжали поиски женщины в пруду.

В Башкирии женщина за рулем иномарки вместе с детьми опрокинулась в кювет

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В Башкирии женщина за рулем иномарки вместе с детьми опрокинулась в кювет
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГК РБ по ЧС
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