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В Ишимбае в ванной захлебнулся малолетний ребенок

В Ишимбае в ванной захлебнулся малолетний ребенок

Трагическое происшествие произошло накануне в городе Ишимбае. Как сообщает телеграм-канал Мэш Батащ, во время купания в ванной утонул малолетний ребенок.

Сообщается, что инцидент случился в среду, 22 ноября. Молодая женщина купала малыша в ванной, а когда зазвонил телефон, отошла. Вернувшись мама обнаружила оставшегося без присмотра ребенка мертвым.

Увидев его в бессознательном состоянии, девушка поспешила вызвать скорую, но было уже поздно: медикам пришлось констатировать смерть младенца.

По факту произошедшего ведется разбирательство.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Ишимбай происшествия
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