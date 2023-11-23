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В Башкирии пропала женщина страдающая амнезией женщина

В Башкирии пропала женщина страдающая амнезией женщина

По данным волонтеров поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт РБ", в Башкирии продолжаются поиски 63-летней жительницы Благовещенска Надежды Чиковой (Ичитовой), пропавшей без вести еще 19 ноября.

Известно, что в день исчезновения Надежда Ивановна была одета в фиолетовый осенний плащ, черные резиновые галоши и гамаши, серая шапочка. Среди других отличительных примет отмечают темно-русые волосы и карие глаза.

Волонтеры дополнили, что Надежда Ивановна в последнее время жаловалась на провалы в памяти и эпизодические головокружения, поэтому нельзя исключать, что она может страдать амнезией или даже находиться в состоянии дезориентации.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей или видел её после 19 ноября, спасатели просят незамедлительно позвонить по круглосуточному телефону горячей линии "Лиза Алерт" 8-800-700-54-52 или по единому номеру экстренных служб 112.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Благовещенск происшествия поиск
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