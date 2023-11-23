В Уфе объявили в розыск 40-летнего Анатолия Лончакова

В Уфе правоохранительные органы разыскивают 40-летнего Анатолия Лончакова по подозрению в незаконных операциях с наркотическими средствами. Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой Министерства внутренних дел Республики Башкортостан, мужчина подозревается в производстве, транспортировке либо реализации запрещённых препаратов.

Все, кто владеет информацией о возможном месте пребывания разыскиваемого, пожалуйста, проинформируйте об этом 11-й отдел полиции Управления МВД России по городу Уфе. Для связи доступны следующие контактные данные: дежурная часть - 8 (347) 237-19-60, 279-31-22 или 02 (102 с мобильного телефона); либо любое близлежащее отделение полиции; либо телефон доверия МВД по Республике Башкортостан – 8 (347) 279-32-92.





Автор: Семен Подгорный

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