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Мать Дины Махияновой из Белорецка разочарована приговором убийце ее дочери

Мать Дины Махияновой из Белорецка разочарована приговором убийце ее дочери

Трагическая история убийства 31-летней Дины Махияновой, чиновницы администрации города Белорецка, до сих пор вызывает бурные эмоции и дискуссии в обществе. В начале ноября 2022 года Белорецкий межрайонный суд вынес приговор ее 38-летнему супругу Алику Махиянову, признав того виновным в истязании и убийстве молодой женщины. Фермер был приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Однако родные погибшей остались недовольны столь мягким, по их мнению, наказанием. Махиянов по-прежнему настаивает, что совершил преступление в состоянии аффекта, и намерен добиваться пересмотра приговора. А мама Дины Зайра Хатмуллина уверена – 10 лет за жестокое убийство молодой матери двух малолетних детей – это издевательство.
"Он даже ни разу не вспомнил о детях на суде, его волновала только собственная шкура. А когда зашла речь об имуществе, тут уже вспомнил – мол, запрещает что-либо продавать. Хотя мне от него ничего не нужно – у меня есть свой дом, я обеспечу внуков всем необходимым", – возмущается Зайра Хатмуллина.

Женщина признается, что за прошедший с момента трагедии год боль потери дочери так и не утихла. Да и как иначе – ведь дети Дины фактически лишились не только матери, но и отца. Несмотря на это, бабушка старается поддерживать общение внуков с роднёй Алика, однако сами дети категорически отказываются от встреч.

"Мать Алика постоянно жалуется, что якобы я настраиваю внуков против их семьи. А сама ни разу не извинилась от имени сына-убийцы! Она даже звонила старшему внуку и говорила ему: "Твою маму уже не вернуть, а мне нужно спасать сына". Разве после такого дети захотят с ними общаться?" – недоумевает Зайра Хатмуллина.

Она до сих пор не может забыть поведение Алика в зале суда. Вместо раскаяния мужчина вел себя вызывающе и агрессивно по отношению к родственникам убитой, полагая, что и на этот раз ему всё сойдёт с рук.
"Когда он орал матом на журналистов, ему даже замечания не сделали. А я стоило рот открыть, как начинали шикать: мол, не мешайте, а не то выведем из зала. Он привык всех запугивать и добиваться своего", - возмущается мать Дины.

И действительно, на следствии и в суде Махиянов прилагал все усилия, чтобы предстать жертвой обстоятельств и избежать серьезного наказания. Сначала настаивал, что вел беседу с Диной, прежде чем начать наносить ей удары ножом. Однако записи камер опровергли эту версию. Затем заявил, что в тот вечер якобы перепутал бывшую жену с мужчиной-грабителем, пытавшимся проникнуть в дом его тещи.

"Сколько грязи они вылили на мою девочку, слушать противно. Выходит, Дина сама виновата в своей гибели, раз не захотела вернуться к такому монстру", - возмущается Зайра Хатмуллина.

Она подала апелляцию с требованием ужесточить наказание зятю. И действительно, для многих жителей Белорецка 10 лет колонии за жестокое убийство молодой матери - слишком мягкий приговор. Сам Алик Махиянов тоже намерен обжаловать решение суда, надеясь доказать, что находился в состоянии аффекта.

Но как считают многие знакомые фермера, аффект - это лишь очередная отговорка. Ведь Алик с детства славился жестоким нравом, любил унижать и запугивать слабых. А Дину ревновал патологически, контролировал каждый её шаг и постоянно избивал. Женщина много раз обращалась в полицию, но ей не помогли вовремя.

"Его оштрафуют на 500 рублей, а он приходил домой и избивал Дину - мол, это ты будешь платить. Я им мешок комбикорма привезу - и пусть делают со мной, что хотят", - вспоминает теща убийцы.

И вот теперь за халатность и бездействие ответят уже сами полицейские - в их отношении возбуждено уголовное дело. А Зайра Хатмуллина не успокоится, пока все виновные не понесут справедливое наказание за гибель ее дочери. Эта история еще далека от завершения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецк происшествия убийство
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