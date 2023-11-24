Мать Дины Махияновой из Белорецка разочарована приговором убийце ее дочери
Трагическая история убийства 31-летней Дины Махияновой, чиновницы администрации города Белорецка, до сих пор вызывает бурные эмоции и дискуссии в обществе. В начале ноября 2022 года Белорецкий межрайонный суд вынес приговор ее 38-летнему супругу Алику Махиянову, признав того виновным в истязании и убийстве молодой женщины. Фермер был приговорен к 10 годам колонии строгого режима.
Однако родные погибшей остались недовольны столь мягким, по их мнению, наказанием. Махиянов по-прежнему настаивает, что совершил преступление в состоянии аффекта, и намерен добиваться пересмотра приговора. А мама Дины Зайра Хатмуллина уверена – 10 лет за жестокое убийство молодой матери двух малолетних детей – это издевательство.
Женщина признается, что за прошедший с момента трагедии год боль потери дочери так и не утихла. Да и как иначе – ведь дети Дины фактически лишились не только матери, но и отца. Несмотря на это, бабушка старается поддерживать общение внуков с роднёй Алика, однако сами дети категорически отказываются от встреч.
Она до сих пор не может забыть поведение Алика в зале суда. Вместо раскаяния мужчина вел себя вызывающе и агрессивно по отношению к родственникам убитой, полагая, что и на этот раз ему всё сойдёт с рук.
И действительно, на следствии и в суде Махиянов прилагал все усилия, чтобы предстать жертвой обстоятельств и избежать серьезного наказания. Сначала настаивал, что вел беседу с Диной, прежде чем начать наносить ей удары ножом. Однако записи камер опровергли эту версию. Затем заявил, что в тот вечер якобы перепутал бывшую жену с мужчиной-грабителем, пытавшимся проникнуть в дом его тещи.
Она подала апелляцию с требованием ужесточить наказание зятю. И действительно, для многих жителей Белорецка 10 лет колонии за жестокое убийство молодой матери - слишком мягкий приговор. Сам Алик Махиянов тоже намерен обжаловать решение суда, надеясь доказать, что находился в состоянии аффекта.
Но как считают многие знакомые фермера, аффект - это лишь очередная отговорка. Ведь Алик с детства славился жестоким нравом, любил унижать и запугивать слабых. А Дину ревновал патологически, контролировал каждый её шаг и постоянно избивал. Женщина много раз обращалась в полицию, но ей не помогли вовремя.
И вот теперь за халатность и бездействие ответят уже сами полицейские - в их отношении возбуждено уголовное дело. А Зайра Хатмуллина не успокоится, пока все виновные не понесут справедливое наказание за гибель ее дочери. Эта история еще далека от завершения.