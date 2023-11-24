В Башкирии разъезжал «Мерседес» с подложными номерами

В Управление ГИБДД по Республике Башкортостан поступила информация о том, что по дорогам региона передвигается автомобиль марки Mercedes-Benz с поддельными государственными регистрационными знаками «001». Сигнал поступил от владельца такой же модели автомобиля, проживающего в другом субъекте Российской Федерации. Он сообщил, что стал получать квитанции об оплате штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные на территории Республики Башкортостан, где он никогда не был.

Получив данную информацию, сотрудники ДПС незамедлительно организовали розыск подозрительного автомобиля. В результате оперативно-разыскных мероприятий иномарка марки Mercedes-Benz с госномерами «001» была обнаружена и остановлена для проверки на одном из участков автодороги Уфа -Оренбург. За рулём находился 35-летний житель Уфы.

При проверке документов выяснилось, что предоставленные им регистрационные документы на автомобиль являются подлинными. Однако в ходе работы по базам данных Госавтоинспекции было установлено, что на этой машине в сентябре текущего года на территории Башкирии уже фиксировались факты превышения скоростного режима, в ряде случаев более чем на 80 км/ч. Данные нарушения были зарегистрированы камерами фотовидеофиксации.

На вопрос инспекторов о происхождении штрафов мужчина заявил, что в сентябре он давал свой автомобиль в пользование другу, фамилию которого не назвал. Таким образом, у сотрудников ДПС возникли обоснованные подозрения в том, что этот неустановленный водитель и передвигался по региону на машине с поддельными номерами «001».

В связи с использованием транспортного средства с заведомо подложными государственными регистрационными знаками в отношении 35-летнего автовладельца из Уфы был составлен административный протокол по соответствующей статье КоАП РФ. Кроме того, при проверке выяснилось, что он не оплатил в установленный срок два штрафа за другие нарушения ПДД, совершённые им ранее на другом автомобиле. По этим фактам также были оформлены необходимые материалы.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится разбирательство с целью точно установить личность второго фигуранта — водителя Mercedes-Benz с поддельными номерами. От его показаний будет зависеть дальнейшая квалификация данного инцидента и меры административного воздействия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ