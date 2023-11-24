Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе старшеклассники вытолкнули школьника из окна

В Уфе старшеклассники вытолкнули школьника из окна

В одной из школ города Уфы произошёл инцидент с участием несовершеннолетних. Как сообщает UTV, вчера в здании школы номер 80 из окна вытолкнули ученика седьмого класса.

По словам очевидца, который стал свидетелем произошедшего, вытолкнул мальчика старшеклассник - учащийся десятого класса этой же школы. Всё случившееся зафиксировали на видео, которое тут же разошлось в социальных сетях. На этом видео отчётливо видно, как подросток сидит возле окна, а спустя мгновение оказывается лежащим на тротуаре перед школой.

Очевидец также высказал предположение, что руководство учебного заведения намеренно пытается скрыть информацию о случившемся и не предпринимает должных мер по расследованию. Между тем, у пострадавшего школьника диагностировали серьёзные травмы - ушиб руки. Насколько опасны эти повреждения и потребуется ли госпитализация, пока неизвестно.


Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok