В Уфе старшеклассники вытолкнули школьника из окна

В одной из школ города Уфы произошёл инцидент с участием несовершеннолетних. Как сообщает UTV, вчера в здании школы номер 80 из окна вытолкнули ученика седьмого класса.

По словам очевидца, который стал свидетелем произошедшего, вытолкнул мальчика старшеклассник - учащийся десятого класса этой же школы. Всё случившееся зафиксировали на видео, которое тут же разошлось в социальных сетях. На этом видео отчётливо видно, как подросток сидит возле окна, а спустя мгновение оказывается лежащим на тротуаре перед школой.

Очевидец также высказал предположение, что руководство учебного заведения намеренно пытается скрыть информацию о случившемся и не предпринимает должных мер по расследованию. Между тем, у пострадавшего школьника диагностировали серьёзные травмы - ушиб руки. Насколько опасны эти повреждения и потребуется ли госпитализация, пока неизвестно.





Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео