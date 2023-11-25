На трассе Уфа-Белорецк столкнулись две «Лады», один человек погиб на месте ДТП

Согласно сообщению пресс-службы Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, на одном из участков автомобильной трассы Уфа -Белорецк, в 20 километрах от деревни Серменево, столкнулись два легковых автомобиля.

В результате лобового столкновения автомобилей марки "Лада Гранта" и "Лада Ларгус" один из водителей получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Еще трое пассажиров, находившихся в машинах, были госпитализированы в тяжелом состоянии с серьезными травмами. Всего в аварии пострадало пять человек.

Для оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим и проведения аварийно-спасательных работ на место дорожно-транспортного происшествия незамедлительно прибыли бригады скорой медицинской помощи, сотрудники Госавтоинспекции, а также спасатели МЧС РФ и Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС