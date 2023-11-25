«Я просто поскользнулся»: ученик из Уфы объяснил своё падение из окна школы

Накануне в одной из школ Уфы произошёл инцидент – ученик 7 класса выпал из окна первого этажа учебного заведения. По сообщению телеканала "Вся Уфа", подросток в своём видеообращении в соцсетях опроверг слухи о якобы имевшем место конфликте с учениками старших классов.

Юноша пояснил, что он зашёл в свой класс, чтобы поздороваться с друзьями, и решил взять снега, чтобы кинуть на улицу. Он недооценил ситуацию и поскользнулся, в результате чего выпал из окна. Мальчик заверил, что у него всё цело – ни руки, ни ноги не пострадали. Он выразил недоумение по поводу сообщений в новостях, будто его кто-то толкнул в окно. Юноша категорически опроверг эту информацию, по его словам, никто его не толкал – это было досадное недоразумение. По мнению школьника, некоторые СМИ распространили не соответствующие действительности сведения ради хайпа.

Сам момент падения подростка из окна запечатлели очевидцы на видео.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео