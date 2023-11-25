В Башкирии следователи выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли мать и двое детей

Трагедия разыгралась в Белорецком районе Башкирии, где следователи приступили к работе на месте рокового ДТП, жертвами которого стали мать и двое её маленьких детей.

Как стало известно из сообщений информагентств, поздним вечером 24 ноября за руль автомобиля "Шкода Фабия" села 32-летняя уроженка Белорецкого района, ранее лишенная права управления транспортным средством. Двигаясь по пешеходному мосту через реку Белую в сторону села Азнагулово, она не справилась с управлением и съехала с моста, в результате чего автомобиль перевернулся и упал в Белую.

В ДТП до приезда медиков погибли сама водительница, шести- и пятилетний дочь с сыном. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, полиция и следователи приступили к сбору улик и допросу свидетелей.

Представители правоохранительных органов заявили, что причиной трагедии стала халатность должностных лиц администрации Белорецкого района, которые не обеспечили безопасность проезда через реку в Азнагулово и не пресекли движение автомобилей по пешеходной инфраструктуре. В связи с этим также возбуждено уголовное дело, направленное на наказание виновных, допустивших подобные нарушения и создавших предпосылки для рокового исхода.

Следственные органы приступили к комплексу мероприятий, цель которых - дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, чья халатность привела к человеческим жертвам.

Автор: Семен Подгорный