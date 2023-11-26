После репетиции праздничного концерта попали в ДТП: мать с двумя детьми погибли в машине, упавшей в реку

Вечером в пятницу, 24 ноября, по селу Азнагулово Башкирии прокатилась шокирующая весть. На глазах у местных жителей автомобиль слетел с пешеходного моста через реку Белую и рухнул в воду. За рулем находилась 42-летняя Гульсибар Х. Вместе с ней в машине ехали ее дети - 5-летний сын и 6-летняя дочь.

Возвращалась домой после репетиции к празднику

Как рассказал племянник Гульсибар, в тот вечер ничто не предвещало беды. Женщина вместе с коллегами репетировала выступление к предстоящему празднованию Дня Матери. Около 19 часов, закончив подготовку, Гульсибар с детьми села в свою машину Skoda Fabia, чтобы вернуться домой в другую часть села.

Путь домой лежал через старый пешеходный подвесной мост. Когда автомобиль оказался на скользкой от снега переправе, его начало заносить. Женщина потеряла управление, и машина слетела с 3-метровой высоты в ледяную реку.

Отчаянные попытки спасти

Как только произошло падение, местные бросились на помощь. Им удалось вытащить детей из машины и попытаться оказать помощь, но было поздно - прибывшие медики констатировали их смерть. Гульсибар скончалась практически мгновенно при ударе об воду.

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта прокомментировал трагедию: "Огромное горе. Мы искренне соболезнуем родным и близким. Администрация окажет семье необходимую помощь в организации похорон". Прощание назначено на завтра, 26 ноября.

Опасный переход через реку

Многие задавались вопросом, почему женщина рискнула пересечь реку по явно небезопасному пешеходному мосту. Он довольно старый, сложен практически из досок, а ограждений почти нет.

Однако для 300 жителей Азнагулово это единственная переправа через Белую, разделяющую село надвое. Объезд занимает много времени. Поэтому, несмотря на запрещающие знаки, местные продолжают пользоваться этим мостом.

Еще три года назад жители высказывали опасения и просили построить новый мост. Однако дальше проекта дело не пошло из-за нехватки средств. Лишь на следующий день после трагедии власти все же перегородили подходы к мосту бетонными блоками.

Расследование обстоятельств

По факту гибели семьи возбуждены два уголовных дела. Первое – в отношении самой Гульсибар за нарушение ПДД со смертельным исходом. Второе – против местной администрации за халатность в обеспечении безопасного проезда через реку.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети