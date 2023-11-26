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Пенсионеры из Челябинской области утонули в реке Сим в Башкирии

Пенсионеры из Челябинской области утонули в реке Сим в Башкирии

Трагический инцидент произошёл в субботу, 25 ноября, на реке Сим в Иглинском районе Республики Башкортостан. Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям региона, погибла пожилая супружеская пара из соседнего Челябинска.

71-летняя женщина и 69-летний мужчина приехали в эти места, чтобы полюбоваться красотами башкирской природы. Они часто совершали такие поездки.

О случившемся в тот вечер сообщил обеспокоенный знакомый семьи. Он пытался дозвониться до них по телефону, но аппараты были недоступны. Забеспокоившись, что могло приключиться неладное, мужчина сел в машину и поехал к тому месту на реке, где супруги обычно проводили отдых.

Прибыв туда, он обнаружил автомобиль четы с вещами. Осмотревшись, мужчина разглядел в воде торчащие ноги. Когда на место происшествия прибыли оперативные службы МЧС, они извлекли из ледяной воды тела погибших.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Иглинский район происшествия смерть на воде
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