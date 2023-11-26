Житель Башкирии попал в реанимацию после пожара в собственной квартире

Вечером в субботу в одной из квартир МКД на улице Ленина в городе Салавате произошел пожар. 31-летний хозяин жилища получил серьезное отравление дымом и в настоящее время находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

Благодаря быстрым и решительным действиям пожарных подразделений МЧС России удалось предотвратить гибель людей. Троих взрослых жильцов спасли, эвакуировав по пожарным лестницам. Еще четверо человек смогли самостоятельно покинуть опасную зону до прибытия спасателей.

Для ликвидации возгорания на место происшествия были стянуты силы из 7 пожарных и 3 единиц специальной техники. Им удалось потушить пламя всего за 17 минут. Огонь успел охватить площадь в 2 квадратных метра.

Для установления причин происшествия на месте работает дознаватель МЧС РФ.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ