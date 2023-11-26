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В Уфе во время пожара в деревянном доме заживо сгорел мужчина

В Уфе во время пожара в деревянном доме заживо сгорел мужчина

Накануне поздней ночью в жилом секторе Уфы произошло происшествие - загорелся частный одноэтажный бревенчатый дом по улице Тепличной.

39-летний мужчина, услышав подозрительный треск, и увидев охвативший жилище огонь, попытался самостоятельно потушить возгорание, однако пламя быстро охватило весь дом площадью около 50 квадратных метров. Пытаясь покинуть жилище он порезал руки осколками разбитого окна.

К моменту приезда пожарной команды пламя полностью объяло жилой дом. 44 минуты потребовалось огнеборцам, чтобы справиться с разбушевавшейся стихией. К несчастью, после разбора завалов, обнаружились останки тела 48-летнего мужчины.

Следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС выясняют причины трагедии.

Житель Башкирии попал в реанимацию после пожара в собственной квартире

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа пожар
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